В Тернопольской обл. поголовье КРС уменьшилось на 3%

В Тернопольской области поголовье КРС в январе-октябре т.г., сравнительно с аналогичным периодом 2009 года, уменьшилось на 3% - до 199,4 тыс. голов. Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главком управлении статистики в области, в собственности сельскохозяйственных предприятий состоянием на 1 ноября 2010 года было 27 тыс. голов КРС (на 1,6% больше, сравнительно с аналогичным периодом прошлого года), у населения – 172,4 тыс. голов (-3,7%).

Поголовье коров в январе-октябре 2010 года уменьшилось в области на 2,3% - до 116,5 тыс. голов. В частности, у населения поголовье коров уменьшилось на 2,9% - до 107,6 тыс. голов, вместе с тем, у сельскохозяйственных предприятий их количество выросло на 4,5% - до 8,9 тыс. голов.

Поголовье свиней в январе-октябре 2010 года сравнительно с январем-октябрем 2009 года увеличились на 7,5% - до 386,2 тыс. голов. В частности, у население их количество выросло на 3,2% - до 279 тыс., у сельскохозяйственных предприятий – на 20,6% - до 107,2 тыс.