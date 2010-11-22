УКАБ просит Президента сохранить нынешние дотации для производителей молока и мяса

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) в контексте принятия Налогового Кодекса обратилась к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой сохранить действующий механизм начисления дотаций для производителей молока и мяса.

Об этом говорится в письме ассоциации от 22 ноября т.г. относительно редакции пункта 2 статьи 7 раздела XIX "Заключительные и переходные положения" проекта Налогового кодекса Украины, определяющего режим поддержки производителей молока и мяса за счет сумм налога на добавленную стоимость.

Отмечается, что по результатам анализа возможных последствий от изменения системы начисления дотаций для производителей молока и мяса, проведенного УКАБ, изменение действующего механизма повлечет за собой ряд негативных последствий для отраслей производства и переработки молока и мяса.

Так, возможное изменение в начислении дотаций негативно скажется на деятельности предприятий, производящих 64% молока в Украине, уменьшит сумму дотаций эффективным хозяйствам, дестимулирует повышение производительности производства молока и его качества, повлечет изъятие оборотных средств сельскохозяйственных предприятий и личных крестьянских хозяйств, уменьшит товарность производства молока (а значит, и базу для начисления дотаций), ограничит возможность поддержки других отраслей сельского хозяйства в соответствии с обязательствами перед ВТО, может способствовать росту цен на продукцию животноводства, а также повлечет ряд других негативных последствий.

УКАБ надеется на поддержку Президента в решении этого вопроса и просит учесть возможные негативные последствия для производителей молока и мяса при рассмотрении вопроса о подписании Налогового Кодекса Украины. В случае же его подписания, Ассоциация просит инициировать внесение изменений в пункт 2 статьи 7 раздела XIX с целью восстановления действенной государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Справка УНИАН. 18 ноября Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Документом фактически отменена упрощенная система налогообложения; повышается планка подоходного налога; реформируется транспортный налог; вводятся жесткие рамки применения льгот; сокращается ставка налога на прибыль, но расширяется база применения налога; усиливается фискальное давление и расширяются полномочия налоговиков.

Кодекс вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста проходят по всей Украине.