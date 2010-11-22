В Крыму запасы кормов снизились на 1,2%

На 1 ноября т.г. в сельскохозяйственных предприятиях Крыма (кроме малых), занимавшихся животноводством, было в наличии кормов всех видов 115,4 тыс. тонн кормовых единиц. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, по сравнению с аналогичной датой 2009 года запасы кормов уменьшились на 1,2%. В том числе запасы концентрированных кормов составили 69,3 тыс. тонн к. ед., что на 0,7% больше, чем на 1 ноября 2009 г.

В расчете на одну условную голову крупного скота приходилось по 6,0 ц к. ед. кормов всех видов, в том числе концентрированных - 3,6 ц к. ед. (в прошлом году показатели составляли соответственно 6,4 ц и 3,8 ц к. ед.).

Как сообщал УНИАН, в Крыму на 1 октября 2010 г. запасы кормов уменьшились на 2,2% и составили 107,8 тыс. тонн.