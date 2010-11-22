АМКУ в Винницкой области оштрафовал ряд предприятий

Винницкое областное территориальное отделение антимонопольного комитета оштрафовало ряд предприятий Винницкой области на 29 тыс. грн. за непредоставление информации в установленный законодательством срок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе теруправления АМК.

В частности, Винницкое областное территориальное отделение АМК оштрафовало ООО «Центр финансовой помощи «Эксперт» на 10 тыс. грн. за представление информации в неполном объеме в установленный законодательством срок. Также оштрафованы за неподачу информации в установленный законодательством срок ООО «Винницкий КХП № 2» на 8 тыс. грн., ООО «ЭРА ГРЕЙН» на 4 тыс. грн., ООО «Голендривське ХПП» на 4 тыс. грн. и ООО «Агрокомплекс «Зеленая долина» на 3 тыс. грн.