В Винницкой обл. запасы зерновых увеличились на 8%

В сельскохозяйственных предприятиях Винницкой области (кроме малых) на 1 ноября этого года было в наличии 1384,4 тыс. тонн зерновых, что на 8% больше, чем в прошлом году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 773,6 тыс. тонн зерновых, на зернохранящих и зерноперерабатывающих предприятиях было в наличии 610,8 тыс. тонн зерна.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали хранящие и перерабатывающие предприятия товаропроизводителям, в январе-октябре текущего года составляла 1123,6 грн. за 1 тонну, что на 40% больше уровня соответствующего периода прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 октября 2010 года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) было в наличии 1112,6 тыс. тонн зерновых, что на 20,6% меньше, чем в 2009 году.