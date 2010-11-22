В Крыму запасы зерна уменьшились на 23%

В Крыму по состоянию на 1 ноября 2010 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых), а также на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых культур, было в наличии 485,4 тыс. тонн зерна, что на 22,9% меньше против 1 ноября 2009 г.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, в том числе запасы пшеницы уменьшились на 28,1% и составили 262,2 тыс. тонн, ячменя - на 25,4% до 128,1 тыс. тонн, кукурузы - увеличились на 18,7% до 38,0 тыс. тонн.

Из общего количества зерна непосредственно в аграрных предприятиях было в наличии 265,3 тыс. тонн, в том числе 130,7 тыс. тонн пшеницы, 61,0 тыс. тонн ячменя, 25,7 тыс. тонн кукурузы.

Зернохранилища и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 220,1 тыс. тонн зерна, в том числе зернохранилища - 193,6 тыс. тонн.

Кроме того, к началу октября запасы семян подсолнечника составили 36,5 тыс. тонн, или в 2,8 раза больше, чем на 1 ноября 2009 г.

Как сообщал УНИАН, в Крыму по состоянию на 1 октября 2010 г. запасы зерна составили 589,3 тыс. тонн, что на 21,8% меньше против 1 октября 2009 г.