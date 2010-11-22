В Черкасской области вспахано под зябь 382 тыс. га

В сельхозпредприятиях Черкасской области, кроме малых, вспашка под зябь проведена на площади 382,2 тыс. га, что составляет 134% уровня прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, посеяно 287,1 тыс. га озимых культур, что составляет 86% уровня прошлого года, в т.ч. зерновых культур на зерно - 226 тыс. га (93%), рапса на зерно - 54,4 тыс. га (67%).

Под посевы этих культур сельскохозяйственными предприятиями было внесено 677,7 тыс. т органических и 15,8 тыс. т минеральных удобрений, что на 15% и 6% больше, чем в прошлом году. Доля удобренной площади минеральными удобрениями увеличилась с 59% до 72%; в расчете на 1 га посевной площади внесено 55 кг удобрений против 45 кг в прошлом году. Органическими удобрениями удобрено 4,5% площадей, внесено по 2,4 т удобрений на 1 га посевной площади (в прошлом году эти показатели составляли соответственно 4% и 1,8 т).