В Крыму объем реализации зерна сократился на 21%

В январе-октябре т.г. сельскохозяйственными предприятиями Крыма (кроме малых) реализовано по всем направлениям 481,3 тыс. тонн зерновых культур, что на 21,3% меньше, в сравнении с январем-октябрем прошлого года. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе, объем реализации пшеницы составил 260,5 тыс. тонн (на 30,5% меньше), ячменя - 176,3 тыс. тонн (на 13,5% меньше), кукурузы - 5,9 тыс. тонн (в 4,1 раза больше).

В январе-октябре средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали товаропроизводителям предприятия, занимающиеся хранением и переработкой зерна, составила 1129,0 грн. за тонну, в том числе на пшеницу - 1132,8 грн. за тонну (в январе-октябре 2009 г. соответственно 930,4 и 855,3 грн. за тонну).

Средняя цена реализации зерновых культур сельхозпредприятиями в январе-октябре 2010 г. сложилась на уровне 1042,5 грн. за тонну, что на 22,6% больше, чем в январе-октябре 2009 г. В том числе средняя цена реализации пшеницы составила 1015,9 грн. за 1 тонну пшеницы, или на 29,3% больше, чем в январе-октябре 2009 г.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2010 г. сельхозпредприятия Крыма реализовали по всем направлениям 421,9 тыс. тонн зерновых культур, что на 23,5% меньше в сравнении с январем-сентябрем прошлого года.