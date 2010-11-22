В Черкасской обл. запасы пшеницы уменьшились на 28%

В Черкасской области на 1 ноября т.г. на сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение, переработку зерновых культур, было в наличии 1 млн. 417,2 тыс. т зерна, что на 5% меньше против 1 ноября 2009 г., в т.ч. пшеницы 426,5 тыс. т, что на 28% меньше.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Непосредственно на аграрных предприятиях хранилось 662,7 тыс. т зерна, что на 8% меньше, чем в прошлом году, в т.ч. 222,8 тыс. т пшеницы, 313,6 тыс. т кукурузы, 68,5 тыс. т ячменя, 8 тыс. т ржи.

Запасы семян подсолнечника составили 223,6 тыс. т, что на 24% больше против 1 ноября 2009 г., из них непосредственно на аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 64,2 тыс. т, на предприятиях, которые осуществляют его переработку и хранение, – 159,4 тыс. т.