ФГИУ снизил цену Хоростковского комбината хлебопродуктов на 28%

Цена контрольного пакета акций ОАО «Хоростковский комбинат хлебопродуктов», который предлагается для продажи на торгах Ивано-Франковского филиала Украинской фондовой биржи, уменьшена на 28%.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь регионального отделения Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) в Тернопольской области Лариса ШУМИЛО, пакет акций размером 55% уставного фонда ОАО «Хоростковский комбинат хлебопродуктов» предлагался по цене 2,942 млн. грн.

Теперь же, по данным Л. ШУМИЛО, в соответствии с п. 4.7 Положения о порядке продажи в процессе приватизации на фондовых биржах пакетов акций открытых акционерных обществ, утвержденного приказом Фонда государственного имущества Украины, Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Антимонопольного комитета Украины от 16.11.1998 № 2141/297/9 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 17.12.1998 под № 798/3238 с изменениями и дополнениями, начальная цена продажи одной акции пакета общества уменьшена с 0,25 грн. до 0,18 грн. При этом новая стоимость пакета акций составляет 2,118 млн. грн.

Торги, на которых предлагается к продаже пакет акций, проходят каждый вторник в Ивано-Франковском филиале Украинской фондовой биржи.

Справка УНИАН. Крупнейшими владельцами акций комбината на данный момент являются отделение Фонда госимущества в Тернопольской области (55%) и частное предприятие «Научно-производственное объединение «Энергосберегающие технологии» (36%).]