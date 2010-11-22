В Тернопольской обл. объемы поступлений сахарной свеклы увеличились на 26%

В Тернопольской области состоянием на 1 ноября т.г. объемы поступлений сахарной свеклы на переработку, сравнительно с аналогичным периодом 2009 года, увеличились на 25,6%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в целом с начала сезона сахароварения на переработку поступило 1,257 млн. т сырья. В частности, 849,6 тыс. т было закуплено, 408 тыс. т поступило на давальческих условиях.

Средняя цена закупки сахарной свеклы от всех категорий хозяйств на 1 ноября 2010 года составила 574,6 грн./т, что на 23,8% больше, чем на 1 ноября 2009 года.

Всего состоянием на 1 ноября 2010 г. заготовку и переработку сахарной свеклы в области осуществляли 7 сахарных заводов.