В Черкасской обл. производство растениеводства упало, животноводства - выросло

В январе-октябре 2010 года во всех хозяйствах Черкасской области производство продукции растениеводства уменьшилось против аналогичного периода прошлого года на 8%, в т.ч. в аграрных предприятиях - на 7%, за счет уменьшения производства зерновых культур и рапса.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

При этом производство продукции животноводства в Черкасской области, по сравнению с соответствующим периодом 2009 г., увеличилось на 24%, в т.ч. на аграрных предприятиях - на 31%.

Сельскохозяйственные товаропроизводители всех категорий хозяйствования по состоянию на 1 ноября собрали 2,5 млн. т зерна (включая кукурузу), что на 13% меньше, чем на соответствующую дату в 2009 г., в т.ч. сельскохозяйственными предприятиями намолочено 2,1 млн. т (на 13% меньше), хозяйствами населения - 334,2 тыс. т (на 12% меньше). Уменьшение производства зерна обусловлено снижением урожайности зерновых культур на 5,6 ц с 1 га. В среднем с 1 га обмолоченной площади аграрными предприятиями получено 40 ц зерна (на 6 ц меньше), хозяйствами населения - 35,3 ц (на 3,5 ц меньше).

Производство сахарной свеклы возросло в 2,2 раза, сои - в 1,6 раза за счет расширения площадей сбора. На уменьшение производства рапса повлияло как сокращение площадей сбора (на 16%), так и снижение урожайности на 2,4 ц. Во всех категориях хозяйств за счет снижения урожайности картофеля и овощей открытого грунта (на 7 и 21 ц с 1 га) их производство уменьшилось на 8 и 16% соответственно. Основными производителями этих культур остаются хозяйства населения, которыми получено соответственно 99% и 82% общего объема этой продукции.

В структуре реализации скота и птицы на убой сельскохозяйственными предприятиями, доля птицы всех видов составляла 90% (в январе-октябре 2009 г. - 88%), в т.ч. бройлеров - 89% (87%); крупного рогатого скота - 5% (6%), свиней - 5% (6%).

По сравнению с январем-октябрем 2009 г. в сельскохозяйственных предприятиях объемы выращивания скота и птицы превышены на 35% (на 90,5 тыс. т), в т.ч. птицы - на 38% (на 87,3 тыс. т), свиней - на 20% (на 3,6 тыс. т). Соотношение общего объема выращивания скота и птицы к реализации животных на убой составило 108% (в январе-октябре 2009 г. - 111%).

Среднесуточные приросты крупного рогатого скота на выращивании, откорме и нагуле снизились на 4 г, свиней - не изменились и составили соответственно 526 и 360 г.