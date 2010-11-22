В Черкасской области вылов рыбы уменьшился на 5%

В январе-октябре 2010 года пользователи рыбопромышленных участков Черкасской области выловили 3454 тонны рыбы, что на 4,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, основу уловов составляют: плотва, густера, карась, чехонь и верховодка - 29% улова, карп - 24%, толстолобик - 20% и лещ - 22%, остальное - судак, сом, щука, сазан, тюлька, линь - 5% общего улова. Наибольший объем рыбы получен предприятиями города Черкассы (44%) и Чернобаевского (23%), Чигиринского (19%) районов.

Ихтиофауна Кременчугского водохранилища насчитывает 41 вид рыб. Промышленное значение имеют 17 видов: лещ, толстолобик, сом, щука, сазан, судак, белый амур, белье, вязь, плотва, густера, синяк, окунь, карась, чехонь, а также верховодка и тюлька.