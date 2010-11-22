В Кировоградской обл. вылов рыбы увеличился на 17%

В Кировоградской области в январе-октябре 2010 года предприятиями и физическими лицами выловлено 1137,4 тонны рыбы, что на 16,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Наибольший улов получен предприятиями рыбного хозяйства Светловодского (532,7 тонны) и Онуфриевского (141,8 тонны) районов.

Их удельный вес в общем объеме выловленной рыбы составляет 46,8% и 12,5% соответственно.