В Хмельницкой обл. количество зерна на переработку выросло на 8%

В Хмельницкой области на протяжении января-октября 2010 г. на предприятия, занимающиеся хранением и переработкой зерновых культур, поступило 907,6 тыс. тонн зерна, что на 8% больше, чем за 10 месяцев 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управление статистики в области.

По данным облстата, среди культур больше всего поступило кукурузы и ячменя (в том числе и пивоваренного). В структуре поступлений наибольший удельный вес занимала пшеница (36% от общих объемов) и ячмень (39%).

На 1 ноября этого года на этих предприятиях было в наличии 474,5 тыс. т зерновых культур, в т.ч. пшеницы - 255,8 тыс. т, кукурузы - 126,2 тыс. т, ячменя - 75,4 тыс. т (в т.ч. пивоваренного - 68,9 тыс. т), ржи - 10,0 тыс. т , зернобобовых - 2,6 тыс. т. По сравнению с 1 ноября 2009 г. больше было в наличии лишь кукурузы (в 3 раза).