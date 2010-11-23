В Хмельницкой области посеяно 321 тыс. га озимых

В Хмельницкой области на 1 ноября посеяно 321 тыс. га озимых культур под урожай следующего года, в т.ч. сельскохозяйственными предприятиями - 293 тыс. га, хозяйствами населения - 28 тыс. га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управление статистики в области.

По данным облстата, зерновых культур на зерно посеяно 243 тыс. га (на 5% больше, чем на соответствующую дату прошлого года), рапса озимого на зерно - 75 тыс. га (на 21% меньше).

Под посевы озимых культур сельскохозяйственными предприятиями (кроме малых) внесено 15 тыс. т минеральных удобрений (в питательных веществах) и 163 тыс. т органических, что в расчете на 1 га посевной площади составляет, соответственно, 52,3 кг и 0,6 т удобрений (на начало ноября 2009 г. - соответственно 36,2 кг и 0,4 т).

Сельскохозяйственными предприятиями области (кроме малых) для обеспечения урожая следующего года проведена подготовка грунта под посев озимых культур, включая чистые пары, на площади 310 тыс. га, что на 7% меньше, чем в начале ноября прошлого года, вспахано зяби 171 тыс. га (в 1,5 раза больше).