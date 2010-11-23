ПНВХ проводит реструктуризацию

«Первый национальный винодельческий холдинг», один из крупнейших производителей алкогольной продукции Украины, проводит внутреннюю реструктуризацию с целью приведения собственной структуры к международным юридическим и финансовым стандартам. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что холдинг видит положительный момент данных изменений в возможности привлечения на более выгодных условиях финансовых ресурсов в интенсификацию собственных производственных процессов на Украине, ориентируясь на опыт успешных компаний.

«Создаваемое объединение носит целью оптимизацию процессов продвижения продуктов украинского виноделия на международных рынках. Подтверждением чего является положительное решение АМК по этому вопросу. Подробности мы сможем сообщить только после завершения процессов по реструктуризации компании», - говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины разрешил компании «Inkerman International AB» (Швеция) приобрести доли в уставных капиталах компании «Инкерманский завод марочных вин» (АР Крым), входящей в состав «Первого национального винодельческого холдинга» («ПНВХ», г. Днепропетровск).

Справка УНИАН. «Первый национальный винодельческий холдинг» является структурным подразделением корпорации «Логос» (г. Днепропетровск).

В состав холдинга входят ООО «Инкерманский завод марочных вин» (г. Севастополь), ООО «Качинский+», совхоз-завод им. Полины Осипенко и агрофирма «Черноморец», АПФ «Таврия» (Херсонская обл.). Общая площадь виноградников холдинга составляет более 5,5 тыс. га.

ПНВХ является владельцем ТМ INKERMAN, «Таврия», «Георгиевский Кавалер», «ALeXX».