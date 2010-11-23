"Агротрейд" на 38% увеличил площади посевов озимых

Украинская агропромышленная группа "Агротрейд" завершила посев озимых под урожай 2011 год. Площадь озимого клина урожая 2011 года в сельскохозяйственных предприятиях группы составила 7 тыс. 459 га, что на 38% (2034 га) больше по сравнению с 2009 годом.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

В Харьковской области предприятия группы "Агротрейд" посеяли 665 га озимых культур, в Сумской – 4075 га, в Черниговской – 2719 га. Из них озимой пшеницей засеяно 6745 га, озимой рожью – 714 га.

Отмечается, что посев озимых культур проведен в оптимальные агротехнические сроки с внесением минеральных удобрений, протравленными семенами высоких репродукций, районированными сортами, адаптированными к местным агроклиматическим условиям выращивания.

Справка УНИАН. Агропромышленная группа "Агротрейд" работает на украинском зерновом рынке с 1998 года. В состав группы входят 12 элеваторов и хлебоприемных предприятий с общей мощностью хранения 550 тыс. тонн в пяти регионах Украины: Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Луганской областях. Группа управляет 40 тыс. га сельскохозяйственных угодий в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Чистый доход "Агротрейд" в 2009 году увеличился до 949,1 млн. грн. по сравнению с показателем 2008 года в 539,5 млн. грн. Объем экспорта зерна в 2009 году составил 732,8 млн. грн. Группа "Агротрейд" подконтрольна Всеволоду КОЖЕМЯКО.