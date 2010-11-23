Сеть «Брусниця» до конца года увеличит количество магазинов до 78

Сеть продовольственных магазинов «Брусниця», которая управляется ООО «Украинский ритейл», входящим в группу СКМ (г. Донецк), до конца текущего года планирует открыть 4 магазина, расширив сеть до 78 магазинов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Украинский ритейл».

Согласно сообщению, два магазина планируется открыть в Харькове, по одному – в Запорожье и Харьковской области.

В компании отметили, что в 2011 году сеть планирует продолжать развиваться на востоке Украины.

По данным пресс-службы, в ноябре сеть «Брусниця" открыла 6 магазинов, из которых два в Харькове, по одному - в пгт. Червоный Донец, Краматорске, Славянске и Дергачах.

Справка УНИАН. Торговая сеть «Брусниця» была основана компанией «Украинский ритейл» в 2006 году. Уставный фонд компании на 100% контролируется Группой СКМ. 100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату АХМЕТОВУ.

По состоянию на 23 ноября т.г., сеть насчитывает 74 магазина «Брусниця» в пяти областях Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской.