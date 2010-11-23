Поголовье КРС в Крыму сократилось на 0,2%

По состоянию на 1 ноября 2010 г., в Крыму в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота составило 183,5 тыс. голов, что на 0,2% меньше по сравнению с 1 ноября 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе поголовье коров сократилось на 5% - до 85,1 тыс. голов. Численность свиней в АРК уменьшилась на 3,2% - до 186,9 тыс. голов, овец и коз - на 0,5% - до 373,1 тыс. голов. При этом поголовье птицы всех видов выросло на 6,7% и составило 12303,0 тыс. голов.

В сельскохозяйственных предприятиях поголовье крупного рогатого скота, по сравнению с 1 ноября 2009 г., сократилось на 18%, в том числе коров - на 8%. Численность свиней уменьшилась на 0,7%, овец и коз - на 15%, поголовье птицы возросло на 12%.

Поголовье крупного рогатого скота, содержащегося в хозяйствах населения, увеличилось на 4,3%, овец и коз - на 1,5%, птицы - на 1,0%. При этом сократилось поголовье коров на 4,7%, свиней - на 5,5%.

Населением на начало ноября 2010 г. содержалось 83% общей численности крупного рогатого скота (на 1 ноября 2009 г. - 79%), в том числе коров - 90% (на уровне прошлого года), свиней - 50% (51%), овец и коз - 90% (88%), птицы - 43% (46%).

Как сообщал УНИАН, по состоянию 1 октября 2010 г. в Крыму в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота составило 187,1 тыс. голов, что на 1,4% меньше по сравнению с 1 октября 2009 г.