Французская AgroGeneration приобретает украинскую аграрную группу «Винал»

Французская аграрная компания AgroGeneration приобретает украинскую аграрную группу «Винал».

Об этом УНИАН сообщили в компании Salans, которая выступает юридическим советником сделки.

Сообщается, что Salans оказал полную юридическую поддержку в отношении проведения юридического аудита, структурирования проекта, подготовки акционерного соглашения, договоров купли-продажи акций и договора эскроу.

Подробности сделки не оглашаются.

Справка УНИАН. Французская аграрная компания AgroGeneration была основана в 2007 году и специализируется на производстве зерна и масличных в Украине. К 2012 году планирует расширить свой земельный банк до 100 тыс. га.