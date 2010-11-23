Агрокомитет ВР рекомендует внести изменения в Земельный кодекс

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендует парламенту принять за основу и в целом законопроект о внесении изменений в статью 134 Земельного кодекса Украины относительно предоставления в аренду земельных участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства.

Об этом говорится в сообщении информационного управления ВР, переданном агентству УНИАН.

Отмечается, что проектом закона (реестр. №6609) предлагается включить в часть второй статьи 134 Земельного кодекса Украины положения относительно предоставления в аренду земельных участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства государственной и коммунальной собственности без проведения земельных торгов.

Аргументируя необходимость принятия законопроекта, члены Комитета, в частности, отметили, что сегодня значительное количество земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной или коммунальной собственности или не используется вообще в связи с отсутствием механизма проведения земельных торгов, или используются без правоустанавливающих документов, в результате чего государственный и местные бюджеты не получают средства от их продажи или аренды. Кроме этого, по мнению членов Комитета, в депрессивных регионах Украины проведение земельных торгов для продажи права аренды на земли сельскохозяйственного назначения не имеет смысла, поскольку в большинстве случаев отсутствует даже один претендент на покупку такого права.

Комитет считает, что предложенные законопроектом изменения являются подходящими в связи с тем, что существующая процедура приобретения права аренды на земельные участки государственной и коммунальной собственности является неоправданно усложненной и несовершенной, и способствует коррупции и взяточничеству.