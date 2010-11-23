Кабмин уволил Иванцока с должности зампредправления ГАК «Хлеб Украины»

Кабинет министров Украины уволил Михаила ИВАНЦОКА с должности заместителя председателя правления Государственной акционерной компании “Хлеб Украины” по собственному желанию.

Соответствующее распоряжение от 22 ноября 2010 г. №2127-р опубликовано на сайте правительства.

Напомним, М.ИВАНЦОК был назначен на должность в марте 2009 г.

Справка УНИАН. Государственная акционерная компания «Хлеб Украины» создана в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №1000 от 22 августа 1996 года.

На начало 2010 года ГАК включала 125 дочерних предприятий, из которых 72 предприятия по хранению зерна (паспортная мощность хранения – около 6,2 млн. тонн в год, фактическая на сегодня – 3 млн. тонн). Кроме того, в состав ГАК входят Одесский и Николаевский портовые элеваторы.