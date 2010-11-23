В сфере ветмедицины сокращен перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию

В сфере ветеринарной медицины сокращен перечень видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

Сообщается, что вступил в силу Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения государственного регулирования хозяйственной деятельности” (№ 2608 – VI от 19.10.2010 г.).

Целью закона является максимальное содействие государства в учреждении и осуществлении предпринимательской деятельности, нормативное урегулирование и совершенствование процедуры лицензирования, установление единого порядка лицензирования видов хозяйственной деятельности на территории Украины и определение его особенностей для отдельных видов хозяйственной деятельности, которые обусловлены спецификой их осуществления, установление единого перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, в соответствие с критериями и существующими принципами.

Отмечается, что в сфере ветеринарной медицины изменения коснулись сферы проведения дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ, что позволит улучшить экономическую ситуацию в сфере хозяйственной деятельности по указанным видам работ, относительно которых существовали ограничения в виде лицензирования.

В пресс-службе отметили, что изменения приняты согласно изменениям в Законе Украины “О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности” и некоторых отраслевых законах относительно исключения из перечня лицензированных видов деятельности тех видов хозяйственной деятельности, которые не составляют повышенной опасности для жизни, здоровья, конституционных прав и свобод граждан или окружающей среды, безопасности государства, а также будут способствовать развитию бизнеса за счет уменьшения функций администрирования.