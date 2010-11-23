На Закарпатье собрано продукции растениеводства на 30% меньше

В этом году агропредприятия Закарпатской области собрали на 30% меньше продукции растениеводства, чем в прошлом году.

Об этом УНИАН сообщила начальник Главного управления статистики в Закарпатской области Галина ГРИНИК.

По ее информации, за январь-октябрь текущего года объем производства продукции растениеводства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшился на 8,1%, в т.ч. в аграрных предприятиях – на 30,0%, а в хозяйствах населения - на 7,1%.

Всеми категориями хозяйств области зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) были убраны на площади 38,3 тыс. га, что составляет 91,1% площадей, засеянных под урожай 2010 г.

Это, по данным статистики, на 13,5% меньше площадей, убранных на 1 ноября 2009 года. «Как результат, зафиксировано уменьшение как урожайности зерновых, так и убранной площади, валовой сбор зерна тоже уменьшился против соответствующей даты прошлого года на 35,2% и составил 82,5 тыс. тонн », - уточнила Г. ГРИНИК.

Также, по данным статистики, аграрными предприятиями получено 21,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что составляет почти половину прошлогоднего показателя, а хозяйствами населения - 61,1 тыс. тонн, что на четверть меньше.

Кроме того, в Закарпатье закончено сбор урожая подсолнечника на зерно, получено 2,5 тыс. тонн зерна, что на 15,0% больше, чем в прошлом году. Аграрными предприятиями получено 0,5 тыс. тонн подсолнечника на зерно, что почти в 3,5 раза больше прошлогоднего показателя.