В Крыму объем реализации скота и птицы на убой вырос на 2,6%

В Крыму хозяйства всех категорий за январь-октябрь 2010 г. реализовали на убой 166,4 тыс. тонн скота и птицы (в живом весе), что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

В частности, в сельскохозяйственных предприятиях объемы реализации скота и птицы на убой увеличились на 2,7% - до 90,7 тыс. тонн. В хозяйствах населения объем производства мяса увеличился на 2,4% - до 75,7 тыс. тонн.

В структуре реализации скота и птицы на убой сельхозпредприятиями доля птицы всех видов составила 83,0% (в январе-октябре 2009 г. - 81,1%), в том числе бройлеров - 98,3% (99,0%); крупного рогатого скота - 6,7% (11,1%), свиней - 9,8% (7,4%).

В январе-октябре 2010 г. в аграрных предприятиях Крыма объем выращивания скота и птицы увеличился против прошлогоднего на 4,5%, в том числе свиней - на 21%, птицы - на 6%, при этом сократился объем выращивания крупного рогатого скота на 26%. Отношение общего объема выращивания скота и птицы к реализации на убой составило 103,0% (в прошлом году - 101,0%).

Как сообщал УНИАН, в Крыму объем реализации скота и птицы на убой за 9 месяцев 2010 г. вырос на 2% - до 149,4 тыс. тонн.