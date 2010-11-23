В Житомирской области нет оснований для повышения цен на хлеб - ОГА

В Житомирской области нет оснований для повышения цен на хлеб.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

В переданных УНИАН итоговых документах деятельности агропромышленного комплекса Житомирской области за 10 месяцев т. г. отмечается, что "благодаря получению хлебопекарными предприятиями области за указанный период интервенционной муки из Аграрного фонда оптово-отпускные цены на хлеб удерживаются на стабильном уровне, также нет оснований для их повышения".

Для удержания в регионе на стабильном уровне ценовой ситуации с хлебом в начале ноября т. г. хлебзаводы области получили из Аграрного фонда 1829 тонн пшеничной и 776 тонн ржаной муки.

Также отмечается, что средние уровни розничных цен на муку и хлеб за сентябрь-октябрь т. г. в Житомирской области не менялись и по состоянию на начало ноября т.г. составляют на муку высшего сорта - 3 грн. 10 коп. за кг, на хлеб из муки высшего сорта – 4 грн. 62 коп. за кг., на хлеб из муки первого сорта – 3 грн. 66 коп. за кг и на хлеб пшенично-ржаной - 3 грн. 63 коп. за кг.