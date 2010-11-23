Минфин подготовил новый проект финансирования сельских территориальный общин

Министерство финансов Украины подготовило новый проект финансирования сельских территориальный общин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Украины, руководитель рабочей подгруппы "Региональное развитие и реформа межбюджетных отношений" Минфина Сергей РОМАНЮК сегодня на выездном заседании в Житомирской облгосадминистрации.

По его словам, Минфин Украины подготовил новый законопроект "О государственной поддержке объединения территориальных общин".

С.РОМАНЮК сообщил, что этот законопроект в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение правительства, а в случае его одобрения - и в парламент.

Презентуя проект участникам заседания, С.РОМАНЮК отметил необходимость объединения сельских территориальных общин, сообщив, что их в стране подавляющее большинство, причем во многих селах проживает менее 1 тыс. человек. "Такие села дотационные на 70% и их общины, в большинстве своем, не способны реализовывать основные положения реального местного самоуправления", - сказал С.РОМАНЮК.

В целом, отметил он, суть проекта состоит в том, чтобы после проведения соответствующего референдума на уровне страны объединить маленькие территориальные сельские общины в более крупные и помогать им финансово из Госбюджета . Он добавил, что "в случае успешной реализации этого проекта, выделяемые ежегодно правительством более 2 млрд. грн. для финансирования инвестпроектов территориальным общинам будут использоваться более рационально, а не "размазываться, образно говоря, по стране".