В Украине выросли цены на хлеб, муку, крупы, молоко и мясо

В Украине за последнюю декаду выросли цены на хлеб, муку, крупы, молочные и мясные продукты.

Такие данные ежедекадной справки об изменениях средних уровней цен на продукты питания на предприятиях торговли и на продовольственных рынках в целом по Украине по состоянию на 20 ноября 2010 года опубликованы на сайте Министерства аграрной политики Украины.

По данным мониторинга цен, который проводится органами государственного контроля за ценами, по состоянию на 20 ноября 2010 года по сравнению с 10 ноября средние уровни цен в целом по Украине повысились на хлеб ржано-пшеничный - 0,3% (с 3,53 до 3,54 грн. за 1 кг), хлеб из муки высшего сорта – 0,2% (с 4,41 до 4,42 грн. за 1 кг), муку высшего сорта – 0,6% (с 3,19 до 3,21 грн. за 1 кг), вермишель – 0,4% (с 4,85 до 4,87 грн. за 1 кг), крупу гречневую – 0,2% (с 11,16 до 11,18 грн. за 1 кг), крупу манную – 0,5% (с 3,89 до 3,91 грн. за 1 кг).

Не изменились цены на хлеб из муки первого сорта (3,59 грн.) и рис (8,56 грн. за 1 кг).

На животноводческую продукцию и продукты ее переработки средние уровни цен в целом по Украине повысились на колбасы вареные первого сорта - 0,1% (с 28,48 до 28,50 грн. за 1 кг), молоко – 0,5% (с 5,80 до 5,83 грн. за 1 л), сметану – 0,4% (с 15,74 до 15,81 грн. за 1 кг), масло сливочное – 0,4% (с 46,76 до 46,94 грн. за 1 кг), говядину – 0,1% (с 37,57 до 37,61 грн. за 1 кг), сало – 0,1% (с 19,31 до 19,32 грн. за 1 кг), птицу (куры) – 0,1% (с 18,75 до 18,77 грн. за 1 кг). При этом цены снизились на свинину на 0,1% (с 40,36 до 40,32 грн. за 1 кг), не изменились на яйца (куриные) и составляют 6,82 грн. за 1 десяток.

На сахар на протяжении второй декады ноября 2010 года средний уровень цен в целом по Украине повысился на 0,1% (с 8,48 до 8,49 грн. за 1 кг).

На масло подсолнечное на протяжении исследуемого периода средний уровень цен в целом по Украине повысился на 0,4% (с 11,08 до 11,12 грн. за 1 литр).

На овощную продукцию наблюдалось повышение средних уровней розничных цен на картофель - 0,5% (с 4,18 до 4,20 грн. за 1 кг) и капусту – 1,1% (с 3,63 до 3,67 грн. за 1 кг).

При этом снизились цены на морковь - 1,1% (с 4,65 до 4,60 грн. за 1 кг).

По данным мониторинга цен, на потребительском рынке продуктов питания в аналогичном периоде 2009 года наблюдалось повышение розничных цен на вермишель, колбасы вареные первого сорта, молоко, сметану, масло сливочное, сахар, масло подсолнечное, сало, яйца (куриные), картофель и капусту и снижение их уровня на говядину, свинину и птицу (куры).