В Крыму больше всего подорожали табачные изделия, овощи и хлеб

В Крыму за 10 месяцев т.г. больше всего подорожали овощи и хлеб, подешевели - услуги связи.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в Крыму за 10 месяцев текущего года продукты питания подорожали на 10,3%. В частности, на 20,0% возросли цены на овощи, на 16,2% - хлеб и хлебопродукты (в том числе крупы подорожали на 63,4%). Кроме того, на 14,3% подорожали молоко, творог и яйца, на 9,0% - масло и жиры, на 8,0% - сахар, на 6,7% - рыбу и рыбопродукты, на 5,2% - фрукты, на 5,0% - безалкогольные напитки, на 4,6% - мясо и мясопродукты.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 24,8%, в том числе алкогольные напитки - на 7,6%, табачные изделия - на 39,1%.

Рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в целом на 10,0% обусловлен, в первую очередь, подорожанием природного газа в 1,5 раза.

В сфере охраны здоровья с начала года цены выросли на 2,2%, что в основном обусловлено повышением стоимости санаторно-курортных услуг на 14,0%.

Услуги транспорта подорожали на 5,2%, в основном за счет роста цен на бензин на 5,4%. Кроме этого, на 7,3% стали дороже перевозки автодорожным пассажирским транспортом.

На 7,4% и 7,5% соответственно подорожали услуги ресторанов и гостиниц, а также учреждений образования, на 2,9% - услуги отдыха и культуры.

Одновременно отмечено снижение цен на услуги связи - на 8,0%, в том числе на 8,9% подешевело телефонное оборудование.

В октябре текущего года (по сравнению с предыдущим месяцем) цены на потребительские товары в Крыму снизились на 0,6%. Продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 1,2%. Среди продовольственных товаров нболее всего подешевели цитрусовые - на 14,6%. Цены на сахар снизились на 7,8%, корнеплоды, лук репчатый, грибы и яблоки - 7,2%, яйца - 6,0%.

В октябре 2010 г. повышение цен отмечено на масло сливочное - на 6,7%, творог - 4,3%, молоко - 3,4%, соусы, приправы - 3,2%, сметану, сливки - 2,8%, консервированное молоко - 2,6%, шоколад - 2,3%, алкогольные напитки - на 1,1%.

Среди непродовольственных товаров и услуг в октябре в Крыму более всего (на 9,9%) снизились цены на услуги медицинских учреждений. На 6,1% снизилась плата за проживание в гостиницах, игрушки подешевели на 3,2%, газ сжиженный - на 2,5%.

Рост цен наблюдался на каменный уголь - на 4,8%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в Автономной Республике Крым в октябре 2010 г. (по сравнению с предыдущим месяцем) составил 99,4%; с начала года - 108,3% (в январе-октябре 2009 г. - 112,7%).