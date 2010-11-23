МинАП инициирует установление минимальных цен на сахарную свеклу и сахар

Министерство агарной политики Украины предлагает установить предельный размер квоты поставки сахара на внутренний рынок и утвердить минимальные цены на сахарную свеклу и сахар с 1 сентября 2011 г. до 1 сентября 2012 г.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров "О государственном регулировании производства сахара и сахарной свеклы в период с 1 сентября 2011 г. до 1 сентября 2012 г.", опубликованном на сайте Минагрополитики.

Документом предлагается в период с 1 сентября 2011 г. до 1 сентября 2012 г. установить предельный размер квоты поставки сахара на внутренний рынок (квота "А") в объеме 1,86 млн. тонн, а также утвердить минимальные цены на сахарную свеклу базисной сахаристости, которая будет поставляться в этот период для производства сахара в пределах квоты "А", и на сахар квоты "А".

Документом предлагается установить минимальные цены на свеклу сахарную фабричную в размере 339,24 грн./тонна и на сахар белый кристаллический - 4925 грн./тонна.

В пояснительной записке отмечается, что основной целью принятия отмеченного постановления является стабилизация производства сахаросырья и сахара, удовлетворение внутренней потребности государства в сахаре, регулирование внутреннего рынка сахара, а также создание реальных предпосылок для оптимального функционирования отрасли в условиях членства Украины в ВТО.

Также, по мнению авторов документа, определение минимальных цен на сахарную свеклу и сахар и финансовая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет средств государственного бюджета будет способствовать преодолению инфляционных процессов, отходу от бартерных расчетов, установлению партнерских отношений на паритетных принципах между всеми участниками свеклосахарного комплекса.