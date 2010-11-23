В Украине выпущена первая в мире водка на структурированной воде. Технология внедрена на производстве ЛВЗ «Хортиця». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«ЛВЗ «Хортиця» стала первым производителем, который создал и внедрил технологию производства водки на структурированной воде. Компания получила соответствующий патент на подготовку воды», - сообщила пресс-служба компании.

По мнению ученых, такая вода лучше всего подходит для человека, она быстро и легко усваивается организмом и содержит идеальный состав. Она полностью соответствует воде в клетках человека, а значит быстрее усваивается и несет дополнительную энергию. «Впервые в нашей стране структурированную «живую» воду используют для производства новой «Хортица Абсолютная». Вода проходит многоуровневое комплексное очищение и структуризацию. При этом насыщается полезными макро- и микроэлементами. Эта технология уникальна для использования в промышленных масштабах», - отметил профессор Института экологии человека Михаил КУРИК.

В компании уверены, что внедрение новых технологий и постоянные инвестиции в производство не остаются незамеченным. «Об этом свидетельствует очередная победа в конкурсе «Выбор года». Конкурс - один из самых авторитетных рейтингов, который отражает реальные потребительские предпочтения украинцев. Победа в нем - свидетельство абсолютного доверия к бренду и его популярности», - отмечают в компании.

На ЛВЗ «Хортиця» уверены, что благодаря новейшей технологии структурирования воды и новой «Хортиця Абсолютна» бренд и следующем году будет признан лучшим в Украине.

Справка УНИАН. «ЛВЗ «Хортиця» - крупнейший производитель ликероводочной продукции в Украине. Функционирует с 2003 г., в настоящее время его мощности составляют 1,5 млн. дал в месяц. ЛВЗ «Хортиця» входит в TOP-3 рейтинга крупнейших мировых производителей алкоголя, его продукция

экспортируется в 85 стран мира.