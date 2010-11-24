АМК оштрафовал компании «Аттис-Агро» и «ТОРГ-ТРЕЙД ГРУПП»

Административная коллегия Полтавского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины оштрафовала ООО «Аттис-Агро» и ООО «ТОРГ-ТРЕЙД ГРУПП» в целом на 17 тыс. грн. за антиконкурентные согласованные действия путем установления условий приобретения товара.

Как сообщили УНИАН в отделении, было установлено, что предприятия в 2010 году заключали договоры о предоставлении посреднических услуг, которые заключались в поиске реализаторов зерна для ООО «Аттис-Агро», за что ООО «ТОРГ-ТРЕЙД ГРУПП» брало плату в виде соответствующего процента от стоимости закупки зерна. Указанные действия влияли (в сторону увеличения) на оптово-отпускные цены на муку, реализуемую ООО «Аттис-Агро».

Предприятия признали нарушение и обязались оплатить штраф в Государственный бюджет.