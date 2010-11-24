На Черниговщине поголовье КРС уменьшилось на 4%

В Черниговской области на 1 ноября 2010 года общее поголовье крупного рогатого скота насчитывало 269,6 тыс. голов, что на 4,1% меньше, чем на 1 ноября 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

На предприятиях и в частных хозяйствах региона на 1 ноября т.г. содержалось 142,6 тыс. коров (на 6,2% меньше, чем годом ранее), 263,8 тыс. свиней (на 5% больше), 44,7 тыс. овец и коз (на 1,5% меньше), 4045,9 тыс. голов птицы всех видов (на 12,9% меньше).

В домохозяйствах содержалось 43,7% общей численности КРС (в т.ч. коров – 59,8%), 55% – свиней, 91,5% – овец и коз, 90,7% – птицы всех видов.