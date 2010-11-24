Винницкие аграрии обеспечены минудобрениями на 59%, горючим - на 90%

В Винницкой области обеспеченность сельхозпроизводителей минеральными удобрениями составляет 59%, горючим - около 90%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении по делам прессы и информации Винницкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, вопрос приобретения минеральных удобрений является проблемным, сельскохозяйственными предприятиями закуплено лишь 32,4 тыс. тонн минеральных удобрений (59% от потребности). Также нет гарантий, что все сельхозпредприятия будут на 100% обеспечены необходимыми удобрениями, однако соответствующие органы проводят работу для позитивного решения.

Сейчас хозяйствами области проводится закупка и накопление топлива для проведения весенне-полевых работ в 2011 году. В настоящее время имеется в наличии 7,6 тыс. тонн дизельного топлива и 1,4 тыс. тонн бензина, что соответствует 89% и 90% от потребности.

Как сообщал УНИАН, сельскохозяйственные предприятия Винницкой области засеяли озимыми культурами 501,349 тыс. га, что составляет 89,2% от запланированных площадей. Аграрии засеяли 357,606 тыс. га озимой пшеницей, 5,62 тыс. га – рожью и 49,998 тыс. га – ячменем. Озимый рапс посеян на площади 82,288 тыс. га, что составляет 64,6% от запланированных площадей.