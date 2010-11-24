«Наш Край» до конца года увеличит количество магазинов до 71

Сеть «Наш Край» (Луцк) до конца текущего года планирует открыть 6 франчайзинговых магазинов, увеличив их общее количество до 71.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе сети.

Согласно сообщению, новые магазины планируется открыть в Киеве, Львове и Черновцах.

В пресс-службе также отметили, что за сентябрь-ноябрь т.г. сеть открыла 7 магазинов - три собственных (два в Луцке и один в Киеве) и четыре франчайзинговых (по одному во Львове и Луцке и два в Киеве). Работают новые магазины в форматах «экспресс» и «магазин у дома». С их открытием реализация сети в целом выросла на 15%.

Средняя торговая площадь магазинов в формате «экспресс» составляет до 100 кв. м, «магазинов у дома» – 200-300 кв. м.

Справка УНИАН. Торговая сеть «Наш Край» - национальный оператор на рынке ритейла, представленный тремя форматами: супермаркет, магазин у дома и экспресс. Стратегическое управление проектом осуществляет инвестиционная компания «VolWest Group», а операционное – компания «Наш Край-ЛЦ». На сегодня в рамках стратегии развития сети работает направление франчайзинга. Первый супермаркет «Наш Край» начал свою работу в 2001 году.

По состоянию на 24 ноября т.г. сеть «Наш Край» состоит из 65 магазинов (24 собственных и 41 франчайзинговый).