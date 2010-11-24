«Шабо» планирует реализовать 0,5 млн. бутылок игристого вина

ООО «Промышленно-торговая компания Шабо», один из крупнейших производителей алкогольной продукции (Одесская обл.), планирует в 2011 году произвести и реализовать 0,5 млн. бутылок игристого вина.

Об этом УНИАН сообщил директор по маркетингу компании «Шабо» Александр ГЛУШКОВ.

По его словам, этой осенью «Шабо» впервые вывел на рынок коллекцию игристых вин, произведенных классическим способом «Shabo Classic».

«Игристые вина «Shabo Classic» только появляются в розничной продаже. Поэтому говорить о сколько-нибудь значительных цифрах продаж в 2010 г. не имеет смысла. В этом году мы сможем покрыть лишь потребность одного-двух регионов Украины. Наши планы на 2011 г. достаточно амбициозны. Мы планируем произвести не менее 500 тыс. бутылок игристого вина «Shabo Classic», львиная доля которых, конечно же, будет реализована на территории Украины», - сказал А.ГЛУШКОВ.

Он сообщил, что в ближайшей перспективе компания планирует занять серьезную позицию на рынке игристых вин. По данным компании, игристые вина, произведенные классическим методом, занимают лишь 15% рынка игристых вин Украины. При этом в силу объективных причин, обусловленных технологией производства, игристые вина, созданные классическим методом шампанизации, стоят существенно дороже вин, созданных акратофорным методом. «По этой причине некоторые аналитики и обозреватели все классические игристые вина относятся в сегмент Premium, что является в корне неверным. На текущий момент практически все классические игристые вина сконцентрированы в одном ценовом сегменте - Mainstream. В то время как сегмент Premium отсутствует. Игристые вина «Shabo Classic» - это фактически первая попытка предложить украинскому потребителю премиальные классические игристые вина отечественного производства. Это то, чего не хватало украинскому рынку игристого вина», - заявил А.ГЛУШКОВ, добавив, что «до настоящего времени премиальный сегмент игристых вин состоял исключительно из шампанских и игристых вин производства Франции и Италии».

По поводу изменения цен в следующем году А.ГЛУШКОВ сказал, что ценовые изменения, которые произойдут в 2011 году, буду отражать объективную ситуацию в экономике в целом – изменение законодательства в части уплаты акцизного сбора, дефицит сырья, рост стоимости энергоносителей и комплектующих. «Все эти изменения в первую очередь затронут производителей, работающих в нижнем ценовом сегменте, а также производителей, не имеющих собственной сырьевой базы. Что касается компании «Шабо», то мы не планируем пересматривать свою ценовую политику в 2011 г. Мы обладаем сырьевой базой и не испытываем дефицита сырья, а позиционирование в сегменте Premium позволяет нивелировать законодательные риски», - пояснил А.ГЛУШКОВ.

Справка УНИАН. ООО «Промышленно-торговая компания ШАБО» – вертикально интегрированный винодельческий холдинг с полным циклом производства. Компания производит вина и коньяки под ТМ «Шабо».

Собственная сырьевая база составляет более 1 тыс. га виноградников.

В структуре компании - цеха первичного и вторичного виноделия, подвалы и хранилища с дубовыми бочками общей площадью около 10 тыс. кв. м.