Кернел решил не выплачивать дивиденды за 2010 финансовый год

Компания «Кернел», один из крупнейших операторов рынка подсолнечного масла, решила не выплачивать дивиденды за 2010 финансовый год. Об этом УНИАН сообщили в инвестиционной группе «Сократ», ссылаясь на сообщение компании.

Сообщается, что компания «Кернел» 15 ноября т.г. провела ежегодное собрание акционеров, на котором совет директоров принял решение не выплачивать дивиденды за 2010 финансовый год и перенести неконсолидированные убытки материнской компании на следующий год.

По мнению экспертов компании «Сократ», эта новость является нейтральной для компании. Неконсолидированный убыток материнской компании (Kernel Holding S.A.) в 2010 финансовом году составил 8,67 млн. долл., по сравнению с 14,18 млн. долл. в предыдущем году, в котором также не выплачивались дивиденды.

Справка УНИАН. Компания Kernel Holding S.A. (Люксембург) совмещает все активы вертикально интегрированного холдинга, в состав которого входят ряд украинских сельхозпредприятий. Холдинг занимается производством подсолнечного масла, дистрибуцией бутилированного масла в Украине, экспортом масла и зерновых культур, оказанием услуг по хранению зерновых и масличных культур на элеваторах, агропроизводством.

Активы компании: Полтавский маслоэкстракционный завод, Приколотнянский и Волчанский маслоэкстракционные заводы (Харьковская обл.), зерновой портовой терминал «Трансбалктерминал», 24 элеватора, 85 тыс. га арендованных сельскохозяйственных земель.

В Украине "Кернел" представляют торговая компания "Кернел-Трейд" и компания "Кернел-Капитал", действующая на рынке ценных бумаг, на международных рынках – компания "Инерко".

Торговые марки компании: «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота».