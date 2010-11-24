Минэкономики предлагает перераспределить квоты на ввоз сахара-сырца из тростника

Министерство экономики Украины предлагает перераспределить квоты на ввоз в Украину сахара-сырца из тростника.

Соответствующий проект постановления КМУ "О внесении изменений в Порядок распределения тарифной квоты на ввоз в Украину сахара-сырца из тростника" опубликован на сайте министерства.

В документе Кабмину предлагается внести изменения в порядок распределения тарифной квоты на ввоз в Украину сахара-сырца из тростника, утвержденный постановлением Кабмина от 12 ноября 2008 г. №1002, в частности распределить квоты: 260 тонн общего объема тарифной квоты до 1 января 2019 г. выделить для Парагвая, с 1 января 2011 г. распределять остаток тарифной квоты на импорт сахара-сырца из тростника по принципу "первый пришел - первым обслуживаешься". Предлагается рассматривать заявки на получение лицензий на ввоз сахара-сырца из тростника в пределах тарифной квоты в порядке их поступления.

При этом лицензии на общий объем 210 тыс. тонн выдаются субъектам внешнеэкономической деятельности, которые вместе с заявкой предоставили договор (контракт) о закладке сахара белого в государственный материальный резерв, заключенный с Госкомрезервом в соответствии с действующим законодательством.

Лицензии на общий объем 40 тыс. тонн выдаются субъектам внешнеэкономической деятельности, которые вместе с заявкой предоставили договор (контракт) о закупке сахара белого в государственный интервенционный фонд, заключенный с Аграрным фондом в соответствии с действующим законодательством.