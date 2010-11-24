Ограничение условий сотрудничества с СПД может привести к подорожанию или дефициту овощей – эксперт

Ограничение условий сотрудничества с субъектами предпринимательской деятельности (СПД) может привести к подорожанию или дефициту украинских овощей на рынке. Такое мнение высказала корреспонденту УНИАН руководитель аналитического департамента консалтингового агентства «ААА» Мария КОЛЕСНИК, комментируя некоторые статьи Налогового кодекса.

Эксперт подчеркнула, что практически никто еще не видел окончательного варианта принятого кодекса, поэтому затрудняются комментировать, однако некоторые из принятых позиций уже озвучивались.

По мнению М.КОЛЕСНИК, важным аспектом, который вроде бы напрямую не касается сельского хозяйства, но окажет на него непосредственное влияние, является работа с СПД. По словам эксперта, в Украине более 80% всей овощной продукции производится мелкими фермерами или частниками. Фактически, по новому кодексу они все обязаны будут предоставлять оптовикам полный пакет документов на свою продукцию, потому что оптовик без документов может реализовать не более чем 20% продукции. По мнению специалиста, это вызовет для фермеров определенные проблемы. «Плюс к этому, как правило, все, кто занимается выращиванием, не занимаются ни логистикой, ни реализацией этой продукции - они ее вырастили и с поля продали мелким оптовикам. И все оптовики были СПД. После принятия Налогового кодекса, бизнесу невыгодно работать с СПД. Любая бизнес-структура, которая на общем налогообложении, не может на затраты отнести товар или услугу, купленную у СПД. Она может купить только с прибыли. Фактически, работа с СПД увеличивает вдвое налогообложение. Соответственно это звено, которое имело свой или арендованный транспорт и которое занималось доставкой непосредственно овощей с поля до базы, супермаркета или до крупного оптовика, оно нивелируется. И как будет работать этот рынок? Мы можем увидеть, что либо у нас не будет представлено овощей украинского производства или они безумно вырастут в цене», - считает М.КОЛЕСНИК.

По словам експерта, если не будут приняты поправки, то в сезоне, следующем за вступлением нормы в силу, украинцы уже могут почувствовать дефицит овощей или их подорожание.

«Это коснется практически всего рынка овощей. У нас есть крупные компании, которые, к примеру, выращивают картофель, но уже сегодня у них есть прямые контракты с переработчиками, будь то производители чипсов или крахмала, на розницу они не работают. Розница, в основном, представлена СПД», - пояснила эксперт.

Кроме того, по мнению М.КОЛЕСНИК, принятие Налогового кодекса негативно скажется на производстве молока. «По молоку производители вообще лишаются поддержки, даже на голову, там вообще ни на что нет поддержки. Все НДС забирается в государство, а уже Кабмин решает, что делать с ним и каким образом. Это очень большой минус», - отметила эксперт.

Еще одним фактором риска М.КОЛЕСНИК назвала озвученную ранее норму НК, согласно которой налоговая может сама устанавливать индикативные цены на продукцию «Ели это действительно будет принято, то для сельского хозяйства это очень большой риск по той причине, что тут социальные товары, и могут быть определенные перегибы. Цены на продукты питания всегда пытаются административным образом регулировать», - уточнила эксперт.

При этом специалисты затрудняются назвать позитивные моменты, которые может получить сельского хозяйство от принятия НК. «Позитивов, скажу честно, я вообще не видела. Правительство само декларирует, что кодекс направлен на улучшение жизни крупных гигантов, монополий, больших промышленных холдингов и комплексов, а в сельском хозяйстве не так много таких гигантов», - подчеркнула М.КОЛЕСНИК.