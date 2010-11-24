Действие НК в существующей редакции может вызвать рост цен на рынке мяса – эксперты

Действие Налогового кодекса в существующей редакции может вызвать рост цен на рынке мяса. Такое мнение УНИАН высказали эксперты ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнес».

Специалисты УКАБ сообщают, что в ноябре текущего года закупочные цены на скот и птицу в живом весе стабилизировались, после их роста в сентябре и снижения в октябре. Сегодня на рынке мяса практически не происходит существенных ценовых колебаний и, скорее всего, такая ситуация сохранится до конца года, за исключением предпраздничных дней.

«Основные ценовые колебания наблюдались на рынке свиней», – говорит исполнительный директор УКАБ Елизавета СВЯТКИВСКАЯ. По ее словам, в сентябре, после пересмотра себестоимости, предприятия подняли цены на свиней в живом весе до 16,8 грн./кг (вторая категория), а уже в октябре средняя цена составляла 14,9 грн./кг. В ноябре цены на свиней зафиксировались на уровне 13,8-14 грн./кг, и, скорее всего, сохранятся в таком ценовом диапазоне до конца текущего года.

Основная причина снижения цен, несмотря на увеличение производственной себестоимости, – низкий платежеспособный спрос при увеличении предложения со стороны сельхозпредприятий. Так, по состоянию на 1 ноября, поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях возросло на 12,4% - до 3,74 млн. голов. В целом поголовье свиней увеличилось на 11,6% - до 8,52 млн. голов. Снижение прибыльности выращивания свиней вынуждает производителей вырезать поголовье, что способствует росту предложения свинины на рынке, но в среднесрочной перспективе может спровоцировать и рост цен из-за сокращения предложения свиней.

Ситуацию, по мнению экспертов УКАБ, может усугубить действие Налогового кодекса в существующей редакции, согласно которому предполагается субсидирование производителей в перерасчете на голову коровы за счет аккумулированных в спецфонде Госбюджета средств налога на добавленную стоимость (НДС). По расчетам УКАБ, отмена дотаций через мясоперерабатывающие предприятия может привести к подорожанию их продукции на 7% даже при неизменных ценах на мясное сырье.

«По нашим подсчетам, удельный вес дотаций в стоимости мяса, реализованного в живом весе сельскохозяйственными предприятиями, составлял в 2009 г. 4,24%, хозяйствами населения – 14,93%. Если поддержка через мясопереработчиков будет упразднена, то существует риск потери прибыльности производителями в тех же пределах. Это означает повышение цен на мясо, поставляемое на переработку, в среднем на 7%», - утверждает эксперт УКАБ по рынкам животноводческой продукции Тарас ГАГАЛЮК.

