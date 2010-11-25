Закупка новогодних подарков остается непрозрачной – производители

Сложившаяся в последние несколько лет практика закупки подарков через Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности свидетельствует о непрозрачности процедуры, которая оставляет возможности для злоупотреблений и неравноправной конкуренции.

Такое мнение высказала президент корпорации «Бисквит-Шоколад» Алла КОВАЛЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

А.КОВАЛЕНКО считает, что система закупки новогодних подарков для детей должна быть либо отменена в принципе, либо децентрализована. «Приобретение подарков накануне Нового года – традиция, доставшаяся нам с советских времен. Но с учетом сегодняшних реалий она выглядит довольно сомнительно. Суть идеи состояла в том, чтобы каждый ребенок, независимо от достатка его родителей, получил праздничный сюрприз. Но сегодня подавляющее большинство родителей вполне способны приобрести подарок на вкус ребенка самостоятельно. Ведь подарки достаются только детям работающих родителей, которые являются плательщиками взносов в Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности. А до тех детей, которые реально нуждаются в подобных подарках, они все равно через систему соцстраха не доходят», - отметила А.КОВАЛЕНКО.

Если же сохранять практику закупок, то она должна быть полностью децентрализована, поскольку в своем существующем виде лишь создает условия для коррупции и неравноправной конкуренции между производителями, полагает руководитель компании.

«Ежегодная цена вопроса – 80-90 млн. грн., это немалые деньги», - подчеркнула она.

А.КОВАЛЕНКО сообщила, что в этом году корпорация пошла на эксперимент, предложив предельно низкую цену на новогодние подарки для тендера, который объявил Фонд. Она подчеркнула, что была выставлена цена, практически соответствующая себестоимости продукции, - 17,25 грн. за подарок.

«Наше ценовое предложение, а мы претендовали на лот поставки Харьковской и Луганской областям в объеме 427,7 тыс. подарков, оказалось наименьшим и должно было победить. Однако тендер был отменен по непонятным причинам. В результате будет бестендерная закупка у компании, которая готова произвести подарки для всех областей Украины. Все это заставляет нас в очередной раз поднимать вопрос о необходимости реформирования системы закупок», - отметила А.КОВАЛЕНКО.

Она добавила, что в тендере приняли участие пять компаний, и подчеркнула, что если бы были приобретены подарки у тех из них, кто предложил обеспечить требуемый уровень качества за меньшую цену, то Фонд смог бы сэкономить 3,3 млн. грн.

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад» - один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции. Корпорация основана в 2004 году в составе АОЗТ «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика», ООО «Торговый дом «Престиж». В сферу ее управления также входят ОАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ЗАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка».

В 2009 году предприятия корпорации выпустили 59,5 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 4% больше, чем в 2008 году. В денежном выражении объем производства вырос на 20% и составил 683,4 млн. грн. Объем реализации в 2009 году составил 684,6 млн. грн. Экспорт вырос на 2% и составил 19,2 тыс. тонн продукции.