Украина может значительно увеличить экспорт зерновых в Египет - Азаров

Украина может значительно увеличить экспорт зерновых в Египет.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с председателем парламента Египта Ахмедом Фатхи СУРУРОМ.

Премьер сообщил, что 25 ноября по результатам шестого заседания общей Межправительственной украинско-египетской комиссии по вопросам экономического и научно-технического сотрудничества были подписаны ряд двусторонних документов.

Чрезвычайно перспективным для Украины и Египта, отметил Н.АЗАРОВ, является сотрудничество в отрасли АПК. Он подчеркнул, что с начала текущего года Украина поставила в Египет 1 млн. тонн зерновых. «Украина поставила в Египет 1 млн. тонн зерновых, а поставки могут быть значительно больше», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, премьер отметил, что Украина и Египет договорились создать рабочую группу под руководством министра аграрной политики Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА, которая будет заниматься разработкой проекта о сотрудничестве в отрасли АПК и будет определять пути его реализации.