Минтранс предлагает отменить льготы на перевозку зерна в адрес Госкомрезерва

Министерство транспорта и связи Украины предлагает отменить льготный тариф на перевозку железнодорожным транспортом зерна в адрес Госкомрезерва. Соответствующий проект приказа министерства «Об утверждении Изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги» размещен на сайте министерства.

В частности, предлагается установить коэффициент 0,8 вместо 0,74 при перевозке зерна в адрес предприятий Госкомрезерва.

Как напоминают в МТСУ, льготный тариф на перевозку зерна в адрес предприятий Госкомрезерва предоставлен с 15 июля 2004 г. «На сегодня при цене зерна 1600 грн. за тонну транспортная составляющая составляет 3,78%, она незначительна и не имеет решающего влияния на цену продукции. Отмена льготного тарифа в денежном эквиваленте будет иметь влияние на изменение цены 1 тонны зерна в размере 5,1 грн. за тонну, при этом транспортная составляющая вырастет лишь на 0,3%», - поясняют в министерстве.

По данным МТСУ, в 2009 году объемы перевозок зерна в адрес предприятий Госкомрезерва составили 34,4 тыс. тонн, за 8 месяцев т.г. - 8,3 тыс. тонн. В случае отмены льготного тарифа, рост стоимости перевозки зерна в адрес предприятий Госкомрезерва в расчете на год составит (с учетом объемов 2009 года) 133,1 тыс. грн. Соответственно вырастут дополнительные доходные поступления железных дорог. Налоговые поступления в Государственный бюджет прогнозируются в размере 89,8 тыс. грн, из них налог на прибыль - 33,3 тыс. грн, налог на добавленную стоимость - 26,6 млн. грн.

В случае принятия приказа, он вступит в силу со дня его официального опубликования.