В Госдуме России предлагают создать совместный проект с Украиной в сфере сельского хозяйства

Вице-спикер Госдумы России, лидер фракции «Справедливая Россия» Александр БАБАКОВ предлагает создать совместный проект Украины и России в сфере сельского хозяйства, который бы помог решить вопросы продовольственной безопасности на государственном и международном уровне.

Об этом он сказал собственному корреспонденту УНИАН в России, комментируя накануне визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Москву развитие украинско-российского сотрудничества.

«Я сторонник глобальной идеи, что нужно создать межгосударственную или межведомственную структуру, которая бы позволила объединить усилия по использованию чернозема, уникального ресурса, которого в таком количестве, как у наших стран, нет больше ни у кого. Плодородные почвы могли бы стать солидным источником дохода для России и Украины. Кроме того, рациональное использование чернозема могло бы превратить и Россию, и Украину в основных участников процесса решения проблем международной продовольственной безопасности», - сказал А.БАБАКОВ.

Он считает, что это один из проектов, в котором Украина и Россия могли бы объединить усилия, используя наработки бывшего СССР.

При этом вице-спикер Госдумы акцентировал внимание на том, что форму сотрудничества еще предстоит разработать.

«Для еще одного совместного проекта Украины и России, особенно в сфере решения проблем продовольственной безопасности обоих государств, есть потенциальный ресурс – это чернозем. А в каком виде мы объединим эти усилия – будет ли это межгосударственное соглашение или иной институциональный орган по его использованию, это уже второй вопрос», - сказал он.

А.БАБАКОВ также сообщил, что эту идею поддерживают очень многие политики в Украине и России.