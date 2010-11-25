Россия намерена закупить в Украине 2 млн. тонн фуражного зерна

Россия ведет переговоры с Украиной о закупке 2 млн. тонн зерна четвертого класса.

Об этом заявил директор департамента регулирования агропродовольственного рынка и развития инфраструктуры Минсельхоза РФ Илья ШЕСТАКОВ на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Он также сообщил, что по импорту фуражного зерна Россия ведет переговоры и с Казахстаном и со странами Евросоюза.

И.ШЕСТАКОВ отметил, что в настоящее время в РФ существует недостаток фуражного зерна и одновременно достаточно большой избыток продовольственной пшеницы. "Мы сейчас ведем работу с Украиной, Казахстаном и другими странами по возможному ввозу фуражного зерна", - сказал И.ШЕСТАКОВ.

"Сейчас обсуждаем, что 2 миллиона тонн могут быть закуплены в Украине, порядка 500 тысяч тонн - в Казахстане и еще 500 тысяч тонн - в других странах", - отметил он.