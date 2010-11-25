Аграрии Полтавской области завершили уборку зерновых и зернобобовых культур.

Об этом журналистам сообщил губернатор Полтавской области Александр УДОВИЧЕНКО.

По его словам, в этом году аграрии собрали 2,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

«В области уборка зерновых закончена. Хозяйствами всех категорий зерновые и зернобобовые культуры (включая кукурузу) обмолочены на площади около 925 тыс. га, подлежащих к уборке», - сказал губернатор.

В ОГА сообщили, что c убранных площадей получено около 30 млн. ц зерна (в первоначально оприходованном весе). В среднем с 1 га обмолоченной площади получено по 31,1 ц зерна (на 5,7 ц меньше, чем в 2009 году, в т.ч. аграрными предприятиями - по 32,7 ц (на 5,7 ц меньше), хозяйствами населения - по 25,4 ц (на 6,4 ц меньше).