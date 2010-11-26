На Луганщине реализация проекта «Агрогород» позволит снизить цены на овощи и фрукты

Реализация в Луганской области совместного с Польшей проекта «Агрогород» позволит существенно снизить цены на овощи и фрукты

Об этом шла речь в ходе встречи губернатора Луганщины Владимира ПРИСТЮКА с представителями польской делегации, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации.

Согласно сообщению, по итогам пребывания делегации Республики Польша в рамках I Луганского Международного инвестиционного форума, было определено 2 направления сотрудничества: первое – в сфере сельского хозяйства, второе – создание целостной системы по поддержке инноваций.

Как отметил первый заместитель председателя облгосадминистрации Эдуард ЛОЗОВСКий, самый крупный из проектов в сфере сельского хозяйства - проект «Агрогород». Он подразумевает создание площадок, где синтезировались бы коммерческие компании, которые будут заниматься хранением и продажей овощей и фруктов. На этих же площадках будет размещен учебный центр и «агробиржа».

Ожидается, что создание таких площадок позволит значительно снизить цены на овощи и фрукты в регионе, а также создать серьезные каналы поставок данной сельхозпродукции.

Э. ЛОЗОВСКИЙ также рассказал, что есть еще один проект – по выращиванию грибов-шампиньонов по польской технологии. По его словам, для обмена опытом по выращиванию грибов 15 семей Луганской области поедут в Польшу, в то время как с луганскими особенностями ведения хозяйства будут знакомится 15 фермерских польских семей.

«Всего по итогам пребывания польской делегации в Луганской области к реализации было намечено 24 проекта. Каждый из них требует детальной проработки и разработки детальной дорожной карты», – подчеркнул первый заместитель губернатора.