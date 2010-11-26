Завтра в шести районах Киева состоятся сельскохозяйственные ярмарки

Завтра в шести районах столицы состоятся ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, ярмарки организует Главное управление по вопросам торговли и быта города.

На ярмарках потребителям в широком ассортименте будут предложены различные продукты питания почти из всех регионов Украины.

Места проведения ярмарок:

- в Голосеевском районе - по улице Владимирской (от улицы Саксаганского до улицы Жилянской);

- в Дарницком районе - Днепровская набережная, 18 («Евробазар»);

- в Оболонском районе - проспект Оболонский, 23-43;

- в Святошинском районе - улица Булгакова, 1/13;

- в Соломенском районе - улица Козицкого;

- в Шевченковском районе - улица Ванды Василевской, 1-17.

Традиционно на ярмарках киевляне будут иметь возможность приобрести сельскохозяйственную продукцию от непосредственных товаропроизводителей по ценам на 10-15% ниже рыночных.