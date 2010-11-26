В Тернопольской обл. посевные площади озимых уменьшились на 8%

В Тернопольской области посевные площади озимых на зерно и зеленый корм в текущем году составили 259,9 тыс. га.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, это на 22,4 тыс. га, или 7,9% меньше, чем в прошлом году.

Из них 203,5 тыс. га занимают зерновые культуры на зерно.

Сельскохозяйственные предприятия посеяли 205,9 тыс. га озимых культур, что на 10% (23,1 тыс. га) меньше по сравнению с прошлым годом.

В агроформированиях сократились посевные площади озимых зерновых (на 7,1%) и посевы рапса (на 17,2%).